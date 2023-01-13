Вольф высказался о назначении бывшего главного стратега «Мерседеса» боссом «Уильямса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал назначение Джеймса Ваулза на пост руководителя «Уильямса». Ранее Ваулз работал в «Мерседесе». Последние годы в немецком гоночном коллективе он занимал пост главного стратега.
«Наша команда высоко ценила Джеймса. Он сыграл неотъемлемую роль в нашем успехе в последние годы. С тех пор как я присоединился к команде в 2013 году, имел возможность убедиться, насколько он предан делу и как талантлив. Признаюсь, я получал огромное удовлетворение, наблюдая за его профессиональным развитием в течение последнего десятилетия.
Естественно, нам грустно прощаться с таким талантливым членом команды, но у меня нет никаких сомнений, что у него есть все необходимые навыки, чтобы стать фантастическим руководителем гоночного коллектива в Формуле-1. Мы желаем ему всяческих успехов и рады, что он сделает этот шаг в своей карьере вместе с «Уильямсом», нашим сильным техническим партнёром – командой, которая занимает особое место в моём сердце», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Уильямса».
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