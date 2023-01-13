Автогоночный корреспондент BBC Дженни Гоу перенесла инсульт

Корреспондент BBC Дженни Гоу перенесла инсульт. Об этом журналистка сообщила в своих социальных сетях.



«Привет всем! Последние две недели я не вела соцсети, потому что две недели назад я перенесла серьёзный инсульт. Мой муж помогает мне печатать это, поскольку мне трудно писать, а моя речь пострадала больше всего.Я отчаянно хочу полностью выздороветь и вернуться к работе, но это может занять некоторое время. Спасибо медицинским бригадам в Фримли и Сент-Джордж, а также моей семье и друзьям, которые помогли мне пережить последние две недели», — написала журналистка в социальных сетях.



Дженни работает в BBC Sport с 1999 года. Она является корреспондентом Формулы-1 и ведущей в сериале Drive to Survive.