Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» уволил 154 сотрудника из-за сокращения бюджетов команд Формулы-1

«Ред Булл» уволил 154 сотрудника из-за сокращения бюджетов команд Формулы-1
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» уволила 154 человека за время действия ограничения расходов команд, сообщает Crash.

При этом, как сообщает источник, реструктуризация в команде «Мерседес» стоила работы всего 59 людям.

В «Мерседесе» штат формульного коллектива выше на 300 сотрудников, однако в среднем сотрудники «Ред Булл» зарабатывают больше — средняя оплата труда работника «Ред Булл» составляет $ 173 тыс. в год, в то время как сотрудники «Мерседеса» в среднем зарабатывают всего $ 133 тыс.

Напомним, «Ред Булл» получил штраф в $ 7 млн и сокращение работы в аэротрубе на 10 процентов за превышение лимита бюджета в 2021 году.

По итогам сезона-2022 «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в личном зачёте.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023