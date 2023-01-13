«Ред Булл» уволил 154 сотрудника из-за сокращения бюджетов команд Формулы-1

Команда Формулы-1 «Ред Булл» уволила 154 человека за время действия ограничения расходов команд, сообщает Crash.



При этом, как сообщает источник, реструктуризация в команде «Мерседес» стоила работы всего 59 людям.



В «Мерседесе» штат формульного коллектива выше на 300 сотрудников, однако в среднем сотрудники «Ред Булл» зарабатывают больше — средняя оплата труда работника «Ред Булл» составляет $ 173 тыс. в год, в то время как сотрудники «Мерседеса» в среднем зарабатывают всего $ 133 тыс.



Напомним, «Ред Булл» получил штраф в $ 7 млн и сокращение работы в аэротрубе на 10 процентов за превышение лимита бюджета в 2021 году.

По итогам сезона-2022 «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в личном зачёте.