Кевин Магнуссен может пропустить гонку «24 часа Дайтоны» из-за операции на руке
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен может пропустить гонку «24 часа Дайтоны». Причиной этого является срочная операция на руке, которая потребовалась датчанину.
«У меня болело запястье, поэтому я пошёл к врачу, чтобы его осмотреть. Они обнаружили кисту, которую нужно удалить сейчас, чтобы я был готов к сезону Формулы-1.Это безвредная процедура, но после неё мне, вероятно, нужно отдохнуть пару недель. Нужно подождать и посмотреть, что скажет врач, но маловероятно, что я смогу выступить в «24 часах Лайтоны», — приводит слова Магнуссена The Race.
Магнуссен должен был выступить в марафоне в Дайтоне в одном экипаже со своим отцом, бывшим гонщиком Формулы-1 Яном Магнуссеном.
Гонка «24 часа Дайтоны» пройдёт с 28 по 29 января 2023 года.
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