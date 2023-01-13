Кевин Магнуссен может пропустить гонку «24 часа Дайтоны» из-за операции на руке

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен может пропустить гонку «24 часа Дайтоны». Причиной этого является срочная операция на руке, которая потребовалась датчанину.



«У меня болело запястье, поэтому я пошёл к врачу, чтобы его осмотреть. Они обнаружили кисту, которую нужно удалить сейчас, чтобы я был готов к сезону Формулы-1.Это безвредная процедура, но после неё мне, вероятно, нужно отдохнуть пару недель. Нужно подождать и посмотреть, что скажет врач, но маловероятно, что я смогу выступить в «24 часах Лайтоны», — приводит слова Магнуссена The Race.



Магнуссен должен был выступить в марафоне в Дайтоне в одном экипаже со своим отцом, бывшим гонщиком Формулы-1 Яном Магнуссеном.

Гонка «24 часа Дайтоны» пройдёт с 28 по 29 января 2023 года.