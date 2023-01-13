«Ред Булл» назвал дату презентации машины на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила, что проведёт презентацию новой машины 3 февраля 2023 года.



Об этом сообщает пресс-служба коллектива. Презентация состоится в Нью-Йорке.



Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.



По итогам сезона-2022 «Ред Булл» занял первое место в Кубке конструкторов. Макс Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира.



Из назвавших даты презентации своих машин «Ред Булл» проведёт её раньше всех.



График презентаций сезона-2023:



«Ред Булл» — 3 февраля

«Уильямс» — 6 февраля

«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля

«Альпин» — 16 февраля.