Лидер общего зачёта внедорожников ралли-марафона «Дакар»-2023 Нассер Аль-Аттия высказался о своём успешном выступлении на соревнованиях.



«Нет, всё не так просто, как кажется со стороны. Но то, что мы пытаемся сделать — облегчить себе задачу каждый день, потому что нам важно чувствовать каждый этап, чтобы провести гонку без особых проблем. Однако в этом году были этапы, которые сложились для нас тяжело. «Дакар» был непростым, но с самого первого момента мы старались быть сильными на каждом этапе, и я был очень рад лидерству по итогам трёх дней. Это то же, что нам удалось в прошлом году.



В футболе лучшим игроком мира является тот, кто выиграл чемпионат мира в этом году — Лионель Месси. Люди иногда называют меня Месси «Дакара», — приводит слова Нассера Аль-Аттии AS.