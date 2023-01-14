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Масса: Алонсо — потрясающий гонщик, но с ним непросто работать

Масса: Алонсо — потрясающий гонщик, но с ним непросто работать
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Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса поделился воспоминаниями об опыте работы в одной команде с испанским гонщиком Фернандо Алонсо.

«Во-первых, нужно сказать, что Фернандо — потрясающий гонщик. Здесь ничего не скажешь, но работать с ним в одной команде было очень непросто. На самом деле команда просто разделилась на две части и это не лучшим образом сказалось на результатах. Да и на мне тоже — у меня не было уверенности в себе. Не чувствовал, что мои позиции достаточно сильны и что команда будет прислушиваться ко мне. Это было тяжело, но стало весьма полезным опытом», — приводит слова Массы GPBlog.

Фернандо Алонсо по окончании прошлого сезона покинул «Альпин» и стал пилотом британской команды «Астон Мартин», подписав долгосрочный контракт.

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