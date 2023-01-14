Перед финальным этапом «Дакара» между лидерами зачёта мотоциклов полторы минуты

В Саудовской Аравии проходит 13-й этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023. В зачёте мотоциклов его победителем стал Майкл Дохерти. Второй результат показал Лусиано Бенавидес, замкнул тройку лучших Адриен ван Беверен.



Перед заключительным этапом «Дакара» Тоби Прайс опережает Скайлера Хоуса всего на полторы минуты.



«Дакар»-2023. Мотоциклы. 13-й этап:



1. Майкл Дохерти («Хускварна») — 2:22:14.

2. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +0:30.

3. Адриен ван Беверен («Хонда») +1:38.

4. Ромен Думонтье («Хускварна») +2:05.

5. Скайлер Хоус («Хускварна») +3:04.

6. Пабло Кинтанилья («Хонда») +3:06.

7. Тоша Шарейна (КТМ) +3:39.

8. Тоби Прайс (КТМ) +3:43



Общий зачёт после 13 этапов:



1. Тоби Прайс (КТМ) — 43:11:51.

2. Скайлер Хоус («Хускварна») +1:31.

3. Адриен ван Беверен («Хонда») +15:51.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +15:59.

5. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +18:29.

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