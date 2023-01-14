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Сайнс-младший: нет ощущения, что «Феррари» сильно отстаёт от «Ред Булл»

Сайнс-младший: нет ощущения, что «Феррари» сильно отстаёт от «Ред Булл»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший считает, что итальянская команда не сильно уступает «Ред Булл» в скорости и в развитии машины.

«Если провести идеальный сезон, то можно победить Ферстаппена. У нас есть возможности. Да, победа «Ред Булл» в прошлом сезоне была доминирующей, но на самом деле они не были сильно быстрее нас в квалификациях и в гонках.

У меня нет ощущения, что мы так уж сильно отстаём от «Ред Булл» в скорости и развитии болида. В Остине, к примеру, я выиграл поул, у нас были первая и вторая позиции. Так что мы не так уж далеки от них. Нужно больше мощности двигателя, нужно поработать над стратегией и добавить прижимной силы. С точки зрения чистой скорости мы не так сильно уступаем», — приводит слова Сайнса GP Today.

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