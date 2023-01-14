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Шешенин выиграл «Гонку чемпионов», Петров и Карякин не прошли в полуфинал

Шешенин выиграл «Гонку чемпионов», Петров и Карякин не прошли в полуфинал
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В Тольятти завершилась традиционная рождественская «Гонка чемпионов», которую в январе ежегодно проводит АвтоВАЗ — в 2023 году состязания проходили в 25-й раз, и победителем юбилейной гонки стал Владимир Шешенин.

Пилот заводской команды Lada Sport Rosneft в кольцевых гонках выиграл квалификацию, проходившую 13 января, а на следующий день в парных заездах уверенно вышел в финал. В решающей дуэли Шешенину противостоял действующий восьмикратный чемпион «Гонки чемпионов» и коллега Владимира по команде Кирилл Ладыгин. В сражении двух пилотов до двух побед в плотной борьбе — в заездах разница на финише составляла сотые доли секунды — свою первую победу в «Гонке чемпионов» одержал Владимир Шешенин.

Третье место по итогам дуэлей завоевал Егор Санин, который смог взять верх над ещё одним представителем Lada Sport Rosneft Михаилом Митяевым.

В «Гонке чемпионов» – 2023 также приняли участие Виталий Петров, действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев и победитель «Дакара» в зачёте квадроциклов Сергей Карякин, который дебютировал в параллельной гонке на полигоне в Сосновке. Никому из этих пилотов не удалось выйти в полуфинал.

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