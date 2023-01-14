Боттас: раньше было ощущение, словно мне запрещено развлекаться

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о том, как он проводит выходные между Гран-при.
«Когда коронавирус отступил, путешествовать стало проще, но сейчас мне в целом проще жить полной жизнью между гонками. Конечно, я продолжаю работу с командой, мы проводим совещания, я часто бываю на базе, но теперь в выходные мне удаётся заниматься другими классными вещами.
В прошлом мне было неудобно развлекаться, было ощущение, что мне было запрещено это делать. Но со временем, получше узнав себя, я гораздо чаще стал заниматься вещами, которые мне нравятся, а не вещами, которыми я вроде бы обязан был заниматься.
Сейчас я пытаюсь делать то, что придаст мне сил, даст положительный импульс. Когда я приезжаю на трассу, то думаю только о гонках, но в выходные я думаю о другом», — приводит слова Боттаса GPToday.
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