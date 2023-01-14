Сарджент: вложил в попадание в Формулу-1 столько же сил, сколько и другие

Американский новичок Формулы-1, пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался о том, что он станет первым представителем США в Формуле-1 за долгие годы.



«Думаю, в конечном итоге я вложил в это столько же сил, сколько и остальные. Я ничем не отличаюсь от других пилотов. Думаю, сейчас мне стоит смотреть на ситуацию так. Мне нужно как можно лучше подготовиться, чтобы продемонстрировать максимально возможный уровень, стать максимально хорошим гонщиком.



Надеюсь, мне удастся хорошо представлять свою страну, что она будет мной гордиться. Честно — я не вижу дополнительного давления из-за этого. Я и сам многого от себя жду», — приводит слова Логана Сарджента F1i.

Напомним, Сарджент заменил в составе «Уильямса» канадца Николаса Латифи.