Бергер: жду от Леклера шага вперёд, его фаза взросления закончилась

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился ожиданиями от сезона-2023.
«В 2022 году Леклер был очень быстр, но продолжал учиться. В этом году я буду ждать от него шага вперёд, потому что фаза взросления для него закончилась. Сейчас по опыту выступлений в Формуле-1 он не уступает Максу Ферстаппену, и за рулём подходящего болида он способен сражаться за титул. Точно так же я не сомневаюсь и в Хэмилтоне. Льюис был и остаётся чрезвычайно быстрым гонщиком.
Я ставлю Льюиса в один ряд с Сенной, но Ферстаппен тоже вышел на этот уровень, учитывая то, что он показал в последние два сезона. Благодаря его агрессивности в дуэлях, за счёт потрясающего контроля над машиной, а также того факта, что, несмотря ни на что, он остаётся обычным парнем», — приводит слова Бергера RacingNews365.
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