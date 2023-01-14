Бен Сулайем: Формуле-1 нельзя полностью уходить из Европы
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем считает, что Формула-1, несмотря ни на что, не должна покидать Европу. По словам Сулайема, серия не должна покидать свои истоки.
«Даже если другие регионы станут привлекательными, мы не должны оставлять Европу. С неё всё начиналось, мы можем отправиться куда угодно, но Формуле-1 нельзя полностью уходить из Европы.
Промоутеры строят свой бизнес, и нам нужно подумать о том, что сделать, чтобы сохранить автоспорт. Вода течёт только вниз по течению, так что всем нам нужна поддержка со стороны правительств», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Motorsport-Total.
Напомним, в сезоне-2023 впервые за долгое время на территории США состоится три Гран-при.
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