Джейк Деннис выиграл первую гонку нового сезона Формулы-Е

Пилот команды «Андретти» Джейк Деннис выиграл первый этап нового сезона Формулы-Е, который состоялся на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Для Денниса это четвёртая победа в электросерии, и теперь по числу выигранных гонок он входит в топ-10 за всю историю первенства.
С поул-позиции стартовал экс-чемпион Лукас ди Грасси, который в этом году выступает за «Махиндру», но на 12-м круге бразилец ошибся на торможении и пропустил Денниса. Ближе к финишу на второе место вырвался Паскаль Верляйн из «Порше», а ди Грасси в итоге занял лишь третью позицию, сдержав целую группу пилотов, включая Андре Лоттерера, Джейка Хьюза и Себастьена Буэми.
Добавим, что заезд в Мехико трижды прерывался автомобилем безопасности. Уже на старте гонки Робин Фряйнс допустил контакт с соперником и врезался в отбойник, затем на рестарте из-за технических проблем на обочине остановился Сэм Бёрд, а в середине гонки ошибся Эдоардо Мортара, вылетевший в заграждения.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Джейк Деннис
|Avalanche Andretti Formula E
|41 круг
|2.
|Паскаль Верляйн
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|+7.816
|3.
|Лукас ди Грасси
|Mahindra Racing
|+18.611
|4.
|Андре Лоттерер
|Avalanche Andretti Formula E
|+19.161
|5.
|Джейк Хьюз
|Neom McLaren Formula E Team
|+20.289
|6.
|Себастьен Буэми
|Envision Racing
|+20.714
|7.
|Антонио Феликс да Кошта
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|+21.051
|8.
|Митч Эванс
|Jaguar TCS Racing
|+24.758
|9.
|Ник Кэссиди
|Envision Racing
|+29.150
|10.
|Стоффель Вандорн
|DS Penske
|+29.662
|11.
|Максимилиан Гюнтер
|Maserati MSG Racing
|+30.276
|12.
|Жан-Эрик Вернь
|DS Penske
|+31.141
|13.
|Оливер Роуленд
|Mahindra Racing
|+31.537
|14.
|Нико Мюллер
|ABT Cupra Formula E Team
|+31.951
|15.
|Саша Фенестраз
|Nissan Formula E Team
|+32.355
|16.
|Сержио Сетте Камара
|NIO 333 Racing
|+35.205
|17.
|Дэн Тиктум
|NIO 333 Racing
|+1:14.372
|18.
|Рене Раст
|Neom McLaren Formula E Team
|сход
|19.
|Эдоардо Мортара
|Maserati MSG Racing
|сход
|20.
|Сэм Бёрд
|Jaguar TCS Racing
|сход
|21.
|Норман Нато
|Nissan Formula E Team
|сход
|22.
|Робин Фряйнс
|ABT Cupra Formula E Team
|сход
Положение в чемпионате (топ-10):
|Место
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Джейк Деннис
|Avalanche Andretti Formula E
|26
|2.
|Паскаль Верляйн
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|18
|3.
|Лукас ди Грасси
|Mahindra Racing
|18
|4.
|Андре Лоттерер
|Avalanche Andretti Formula E
|12
|5.
|Джейк Хьюз
|Neom McLaren Formula E Team
|10
|6.
|Себастьен Буэми
|Envision Racing
|8
|7.
|Антонио Феликс да Кошта
|TAG Heuer Porsche Formula E Team
|6
|8.
|Митч Эванс
|Jaguar TCS Racing
|4
|9.
|Ник Кэссиди
|Envision Racing
|2
|10.
|Стоффель Вандорн
|DS Penske
|1
Следующий этап Формулы-Е пройдёт 27 января — это будет первый заезд сдвоенного этапа в Эд-Диръии, пригороде столицы Саудовской Аравии.
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