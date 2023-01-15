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Джейк Деннис выиграл первую гонку нового сезона Формулы-Е

Джейк Деннис выиграл первую гонку нового сезона Формулы-Е
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Пилот команды «Андретти» Джейк Деннис выиграл первый этап нового сезона Формулы-Е, который состоялся на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Для Денниса это четвёртая победа в электросерии, и теперь по числу выигранных гонок он входит в топ-10 за всю историю первенства.

С поул-позиции стартовал экс-чемпион Лукас ди Грасси, который в этом году выступает за «Махиндру», но на 12-м круге бразилец ошибся на торможении и пропустил Денниса. Ближе к финишу на второе место вырвался Паскаль Верляйн из «Порше», а ди Грасси в итоге занял лишь третью позицию, сдержав целую группу пилотов, включая Андре Лоттерера, Джейка Хьюза и Себастьена Буэми.

Добавим, что заезд в Мехико трижды прерывался автомобилем безопасности. Уже на старте гонки Робин Фряйнс допустил контакт с соперником и врезался в отбойник, затем на рестарте из-за технических проблем на обочине остановился Сэм Бёрд, а в середине гонки ошибся Эдоардо Мортара, вылетевший в заграждения.

МестоПилотКомандаВремя
1.Джейк ДеннисAvalanche Andretti Formula E41 круг
2.Паскаль ВерляйнTAG Heuer Porsche Formula E Team+7.816
3.Лукас ди ГрассиMahindra Racing+18.611
4.Андре ЛоттерерAvalanche Andretti Formula E+19.161
5.Джейк ХьюзNeom McLaren Formula E Team+20.289
6.Себастьен БуэмиEnvision Racing+20.714
7.Антонио Феликс да КоштаTAG Heuer Porsche Formula E Team+21.051
8.Митч ЭвансJaguar TCS Racing+24.758
9.Ник КэссидиEnvision Racing+29.150
10.Стоффель ВандорнDS Penske+29.662
11.Максимилиан ГюнтерMaserati MSG Racing+30.276
12.Жан-Эрик ВерньDS Penske+31.141
13.Оливер РоулендMahindra Racing+31.537
14.Нико МюллерABT Cupra Formula E Team+31.951
15.Саша ФенестразNissan Formula E Team+32.355
16.Сержио Сетте КамараNIO 333 Racing+35.205
17.Дэн ТиктумNIO 333 Racing+1:14.372
18.Рене РастNeom McLaren Formula E Teamсход
19.Эдоардо МортараMaserati MSG Racingсход
20.Сэм БёрдJaguar TCS Racingсход
21.Норман НатоNissan Formula E Teamсход
22.Робин ФряйнсABT Cupra Formula E Teamсход

Положение в чемпионате (топ-10):

МестоПилотКомандаОчки
1.Джейк ДеннисAvalanche Andretti Formula E26
2.Паскаль ВерляйнTAG Heuer Porsche Formula E Team18
3.Лукас ди ГрассиMahindra Racing18
4.Андре ЛоттерерAvalanche Andretti Formula E12
5.Джейк ХьюзNeom McLaren Formula E Team10
6.Себастьен БуэмиEnvision Racing8
7.Антонио Феликс да КоштаTAG Heuer Porsche Formula E Team6
8.Митч ЭвансJaguar TCS Racing4
9.Ник КэссидиEnvision Racing2
10.Стоффель ВандорнDS Penske1

Следующий этап Формулы-Е пройдёт 27 января — это будет первый заезд сдвоенного этапа в Эд-Диръии, пригороде столицы Саудовской Аравии.

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