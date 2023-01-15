Джейк Деннис выиграл первую гонку нового сезона Формулы-Е

Пилот команды «Андретти» Джейк Деннис выиграл первый этап нового сезона Формулы-Е, который состоялся на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Для Денниса это четвёртая победа в электросерии, и теперь по числу выигранных гонок он входит в топ-10 за всю историю первенства.



С поул-позиции стартовал экс-чемпион Лукас ди Грасси, который в этом году выступает за «Махиндру», но на 12-м круге бразилец ошибся на торможении и пропустил Денниса. Ближе к финишу на второе место вырвался Паскаль Верляйн из «Порше», а ди Грасси в итоге занял лишь третью позицию, сдержав целую группу пилотов, включая Андре Лоттерера, Джейка Хьюза и Себастьена Буэми.



Добавим, что заезд в Мехико трижды прерывался автомобилем безопасности. Уже на старте гонки Робин Фряйнс допустил контакт с соперником и врезался в отбойник, затем на рестарте из-за технических проблем на обочине остановился Сэм Бёрд, а в середине гонки ошибся Эдоардо Мортара, вылетевший в заграждения.

Место Пилот Команда Время 1. Джейк Деннис Avalanche Andretti Formula E 41 круг 2. Паскаль Верляйн TAG Heuer Porsche Formula E Team +7.816 3. Лукас ди Грасси Mahindra Racing +18.611 4. Андре Лоттерер Avalanche Andretti Formula E +19.161 5. Джейк Хьюз Neom McLaren Formula E Team +20.289 6. Себастьен Буэми Envision Racing +20.714 7. Антонио Феликс да Кошта TAG Heuer Porsche Formula E Team +21.051 8. Митч Эванс Jaguar TCS Racing +24.758 9. Ник Кэссиди Envision Racing +29.150 10. Стоффель Вандорн DS Penske +29.662 11. Максимилиан Гюнтер Maserati MSG Racing +30.276 12. Жан-Эрик Вернь DS Penske +31.141 13. Оливер Роуленд Mahindra Racing +31.537 14. Нико Мюллер ABT Cupra Formula E Team +31.951 15. Саша Фенестраз Nissan Formula E Team +32.355 16. Сержио Сетте Камара NIO 333 Racing +35.205 17. Дэн Тиктум NIO 333 Racing +1:14.372 18. Рене Раст Neom McLaren Formula E Team сход 19. Эдоардо Мортара Maserati MSG Racing сход 20. Сэм Бёрд Jaguar TCS Racing сход 21. Норман Нато Nissan Formula E Team сход 22. Робин Фряйнс ABT Cupra Formula E Team сход

Положение в чемпионате (топ-10):

Место Пилот Команда Очки 1. Джейк Деннис Avalanche Andretti Formula E 26 2. Паскаль Верляйн TAG Heuer Porsche Formula E Team 18 3. Лукас ди Грасси Mahindra Racing 18 4. Андре Лоттерер Avalanche Andretti Formula E 12 5. Джейк Хьюз Neom McLaren Formula E Team 10 6. Себастьен Буэми Envision Racing 8 7. Антонио Феликс да Кошта TAG Heuer Porsche Formula E Team 6 8. Митч Эванс Jaguar TCS Racing 4 9. Ник Кэссиди Envision Racing 2 10. Стоффель Вандорн DS Penske 1

Следующий этап Формулы-Е пройдёт 27 января — это будет первый заезд сдвоенного этапа в Эд-Диръии, пригороде столицы Саудовской Аравии.