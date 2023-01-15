Кевин Бенавидес стал победителем «Дакара»-2023, опередив Прайса на 43 секунды

В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023.



В зачёте мотоциклов победителем заключительного этапа стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он же занял первое место в общем зачёте и выиграл «Дакар»-2023, опередив Тоби Прайса на 43 секунды. В тройку лучших по итогам ралли-рейда вошёл Скайлер Хоус.



«Дакар»-2023. Мотоциклы. 14-й этап:



1. Кевин Бенавидес (KTM) — 1:15:17.

2. Дэниел Сандерс («ГАС») +00:35.

3. Тоби Прайс (KTM) +00:55.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +3:15.

5. Скайлер Хоус («Хускварна») +3:45.



Общий зачёт «Дакар»-2023 в классе мотоциклов:



1. Кевин Бенавидес (KTM) — 44:27:20.

2. Тоби Прайс (KTM) +00:43.

3. Скайлер Хоус («Хускварна») +5:04.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +19:02.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +20:30.