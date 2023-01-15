Кевин Бенавидес стал победителем «Дакара»-2023, опередив Прайса на 43 секунды

В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023.
В зачёте мотоциклов победителем заключительного этапа стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он же занял первое место в общем зачёте и выиграл «Дакар»-2023, опередив Тоби Прайса на 43 секунды. В тройку лучших по итогам ралли-рейда вошёл Скайлер Хоус.
«Дакар»-2023. Мотоциклы. 14-й этап:
1. Кевин Бенавидес (KTM) — 1:15:17.
2. Дэниел Сандерс («ГАС») +00:35.
3. Тоби Прайс (KTM) +00:55.
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +3:15.
5. Скайлер Хоус («Хускварна») +3:45.
Общий зачёт «Дакар»-2023 в классе мотоциклов:
1. Кевин Бенавидес (KTM) — 44:27:20.
2. Тоби Прайс (KTM) +00:43.
3. Скайлер Хоус («Хускварна») +5:04.
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +19:02.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +20:30.
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