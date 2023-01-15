«Просто цирк». Ферстаппен раскритиковал организаторов виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана»

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал организаторов виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана» и заявил, что больше не будет принимать в ней участия.



«Они даже не могут контролировать свою собственную игру. Я трижды вылетел во время этой гонки. Это был последний раз, когда я в этом участвовал, потому что какой смысл? Ты готовишься пять месяцев, чтобы попробовать выиграть титул, лидируешь в чемпионате, пытаешься победить в гонке, а они вот таким образом справляются со своими проблемами! Честно говоря, это просто смешно, какой-то цирк! Поэтому я и бросил гонку», — заявил Ферстаппен во время эфира на своём Twitch-канале.



Ферстаппен выступал за команду Redline и лидировал в гонке, но из-за проблем с подключением вылетел из игры, а после возвращения оказался на 17-м месте. Затем проблемы повторились, после чего Макс бросил гонку.

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