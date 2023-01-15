Алези: в сезоне-2023 будет не битва Леклера с Ферстаппеном, а борьба Ньюи с «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о борьбе «Феррари» с «Ред Булл» в новом сезоне.
«Думаю, «Феррари» нужно в первую очередь принимать во внимание конкурентов — безоговорочного лидера Формулы-1 «Ред Булл» и «Мерседес», который становится сильнее. И не думаю, что они дважды подряд допустят ошибку в разработке болида.
Если смотреть на реальное положение вещей, то решающий фактор — Эдриан Ньюи. Он делает разницу, потому что как никто другой умеет улучшать машину по ходу сезона.
Поэтому я считаю, что нас ждёт не борьба Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, а противостояние Ньюи с «Феррари». Если он снова сконструирует шедевр, то соперниками будет сложно», — приводит слова Алези Racingnews365.
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