Вольф — о сотрудничестве «Андретти» и General Motors: теперь всё выглядит по-другому
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф, выступавший против прихода американской команды «Андретти» в Формулу-1, прокомментировал её сотрудничество с автоконцерном General Motors, о чём стало известно в начале января.
«Это заставляет вас по-другому смотреть на всё. Это может быть как выгодно, так и невыгодно для Формулы-1, но это имеет вес. Никто не сомневается в репутации General Motors и Cadillac в автоспорте и, очевидно, в статусе мировой автомобильной компании», – цитирует Вольфа издание Racingnews365.
Ранее стало известно, что подавляющая часть команд Ф-1 хотят поднять вступительный взнос для «Андретти» с $ 200 млн до $ 700 млн, за что, в частности, были раскритикованы Майклом Андретти, упрекнувшим их в жадности.
Новость по темеМайкл Андретти раскритиковал команды Формулы-1 за жадность
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