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Вольф — о сотрудничестве «Андретти» и General Motors: теперь всё выглядит по-другому

Вольф — о сотрудничестве «Андретти» и General Motors: теперь всё выглядит по-другому
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф, выступавший против прихода американской команды «Андретти» в Формулу-1, прокомментировал её сотрудничество с автоконцерном General Motors, о чём стало известно в начале января.

«Это заставляет вас по-другому смотреть на всё. Это может быть как выгодно, так и невыгодно для Формулы-1, но это имеет вес. Никто не сомневается в репутации General Motors и Cadillac в автоспорте и, очевидно, в статусе мировой автомобильной компании», – цитирует Вольфа издание Racingnews365.

Ранее стало известно, что подавляющая часть команд Ф-1 хотят поднять вступительный взнос для «Андретти» с $ 200 млн до $ 700 млн, за что, в частности, были раскритикованы Майклом Андретти, упрекнувшим их в жадности.

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