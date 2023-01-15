Култхард рассказал, какой момент в карьере Хэмилтона указывает на его величие

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что действия пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после гонки в Абу-Даби в сезоне-2021 указывают на его величие.

Британский гонщик чувствовал себя обиженным на гоночный контроль во время победы Макса Ферстаппена в Абу-Даби в конце 2021 года. По словам Хэмилтона, они принимали неправильные решения и поэтому он упустил свою восьмую победу в чемпионате мира.



Однако спустя несколько месяцев Хэмилтон начал новый сезон со свежими силами. Култхард считает это умным поступком опытного гонщика и думает, что такие великие гонщики, как Михаэль Шумахер и Ален Прост, поступили бы так же. Во время награждения сразу после гонки британец вёл себя очень сдержанно и достойно, что указывает на его величие.

«Я хотел бы верить в своём романтическом автоспортивном сердце, что было достаточно соревновательного уважения между Хэмилтоном и Ферстаппеном в конце сезона-2021, несмотря на все спорные моменты. В конце они всегда обменивались рукопожатием, как боксёры, которые избивают друг друга до полусмерти, а потом пожимают руки и обнимаются.

Когда Хэмилтон был моложе, ему гораздо сложнее было бы это сделать. Я бы всё равно жаловался. С возрастом приходит зрелость. Преимущество молодости в том, что ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. Ты ничего не боишься. С возрастом ты начинаешь понимать последствия, зрелость позволяет тебе справляться с разными ситуациями», — приводит слова Култхарда GPblog.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: