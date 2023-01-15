Вольф сообщил, что Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседсом» до начала сезона-2023

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что пилот команды Льюис Хэмилтон намерен подписать новый контракт с немецким коллективом ещё до начала сезона-2023.
«Мы сядем и обсудим это в ближайшие пару месяцев. Мы очень хорошо согласуем свои действия. За последние 10 лет наши отношения настолько выросли, что это просто вопрос времени», — приводит слова Вольфа Autosport.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона по команде Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.
Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:
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