Вольф сообщил, что Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседсом» до начала сезона-2023

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что пилот команды Льюис Хэмилтон намерен подписать новый контракт с немецким коллективом ещё до начала сезона-2023.

«Мы сядем и обсудим это в ближайшие пару месяцев. Мы очень хорошо согласуем свои действия. За последние 10 лет наши отношения настолько выросли, что это просто вопрос времени», — приводит слова Вольфа Autosport.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона по команде Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями: