Новый болид «Альфа Таури» впервые выйдет на трассу 14 февраля

Новый болид команды «Альфа Таури» под названием AT04 пройдёт обкатку 14 февраля в районе города Мизано-Адриатико (Италия), сообщает издание Motorsport Italia.
Напомним, ранее пресс-служба коллектива сообщила, что их машина прошла краш-тест Международной автомобильной федерации (ФИА) и будет представлена 11 февраля в Нью-Йорке (США), что приурочено к ежегодной Неделе моды.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами «Альфа Таури» станут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис, заменивший в составе команды француза Пьера Гасли.
График презентаций сезона-2023:
«Ред Булл» — 3 февраля
«Уильямс» — 6 февраля
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
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