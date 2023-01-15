Новый болид «Альфа Таури» впервые выйдет на трассу 14 февраля

Новый болид команды «Альфа Таури» под названием AT04 пройдёт обкатку 14 февраля в районе города Мизано-Адриатико (Италия), сообщает издание Motorsport Italia.

Напомним, ранее пресс-служба коллектива сообщила, что их машина прошла краш-тест Международной автомобильной федерации (ФИА) и будет представлена 11 февраля в Нью-Йорке (США), что приурочено к ежегодной Неделе моды.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами «Альфа Таури» станут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис, заменивший в составе команды француза Пьера Гасли.

График презентаций сезона-2023:

«Ред Булл» — 3 февраля

«Уильямс» — 6 февраля

«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля

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