Прайс отреагировал на то, что до победы на «Дакаре» ему не хватило 43 секунды

Гонщик Тоби Прайс отреагировал на второе место в зачёте мотоциклов на «Дакаре».
Напомним, он уступил всего 43 секунды победителю Кевину Бенавидесу.
«Первый пункт — это разочарование. Мы так далеко продвинулись, но Кевин проделал огромную работу. Просто немного расстроен, что в последний день они решили поиграть с правилами: навигационные точки нужно было проезжать в пределах 20 метров от них. Из-за этого мне пришлось возвращаться для взятия трёх из них. Да, сейчас тяжело, но в конце дня я возвращаюсь домой целым и невредимым, и у нас есть трофей «Дакара». Немного больно. Кевин сказал, что ему пришлось возвращаться для взятия только одной контрольной точки. Так что, думаю, две точки, которые я сначала пропустил, стоили мне гонки. 2023 год определённо начался намного лучше, чем 2022-й», — приводит слова Прайса официальный сайт «Дакара».
Общий зачёт «Дакара»-2023 в классе мотоциклов:
1. Кевин Бенавидес (KTM) — 44:27.20.
2. Тоби Прайс (KTM) +00.43.
3. Скайлер Хоус («Хускварна») +5.04.
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +19.02.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +20.30.
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