В «Хаасе» оценили возможность отказа Формулы-1 от использования аэротрубы

Специалист команды «Хаас» по аэродинамике Аррон Мелвин оценил возможность отказа Формулы-1 от использования аэродинамических труб в рамках экологической программы.

В качестве же замены предлагается целиком перейти на вычислительную гидродинамику, возможности которой команды серии уже используют.

«Правила должны измениться, чтобы позволить нам сохранить точность. Болиды проработаны до предела, и благодаря этому мы получаем хорошее время круга. Существуют быстрые гоночные авто, которые мало тестируются в аэротрубе, но это не Формула-1, поэтому мы не должны забывать, что у нас за серия. Но да, создать безопасную и быструю машину без аэродинамической трубы возможно», – цитирует Мелвина издание Racingnews365.

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