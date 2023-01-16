Экс-пилот «Феррари» высказался об уходе из команды Маттиа Бинотто

Экс-пилот «Феррари» Рене Арну поделился мыслями об уходе с поста руководителя «Скудерии» Маттиа Бинотто.



«То, как он действовал в команде, было невыносимо. Надеюсь, что в Маранелло наконец-то откажутся от объединения функций технического директора и руководителя команды в одном лице. Чтобы добиваться успеха, необязательно знать, как работает двигатель или коробка передач», — приводит слова Арну GrandPX.news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Напомним, ранее сообщалось, что покинуть «Феррари» Бинотто побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр.

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