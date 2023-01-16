Вольф рассказал о новом подходе «Мерседеса» в связи с самым длинным сезоном в истории Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф намерен ввести в этом году лимит посещения Гран-при для сотрудников своей команды. В этом году, учитывая количество Гран-при, большинству сотрудников команды, особенно тем, кто путешествует, потребуется важный перерыв, считает австриец.

«Нам нужно защитить себя, и это касается не только меня, но и ядра гоночной команды, чтобы защитить производительность.

Я могу поучаствовать в 24 Гран-при, каждому это по силам, но есть ли в этом смысл? Для большинства наших механиков, инженеров и маркетологов путешествия – это гораздо больший стресс, поэтому необходима определённая ротация.Что я сделаю, так это поставлю жёсткий ограничитель на количество гонок для каждого, и вы не сможете превысить его, потому что мы должны быть защищены от самих себя. Для кого-то будет больше уикендов, для кого-то меньше», — приводит слова Вольфа GPFans.