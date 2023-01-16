Герхард Бергер рассказал, почему отклонил несколько предложений от команд Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер признался, что в настоящий момент хочет уделять больше времени семье. По этой причине он отклонил несколько предложений от команд, выступающих в «Королевских гонках».
«Маленькие дети сейчас играют важную роль. Я хочу сопровождать шестилетнего сына на его первые гонки на картинге, а девятилетнюю дочь — на занятия по верховой езде. Я хочу уделять им больше времени. Да, было несколько предложений, все они были очень интересными, но, как я уже сказал, они не вписывались в мои жизненные планы», — приводит слова Бергера издание Speedweek.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
Не так давно Бергер поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Королевских гонок».
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