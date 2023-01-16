Вольф: Мик Шумахер внесёт огромный вклад в работу команды

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу новичка команды Мика Шумахера.
«Мик очень умён и талантлив. У него хороший послужной список в юниорских сериях, и мне кажется, что мы сможем создать для него благоприятную среду для развития. У него есть всё, чтобы стать хорошим пилотом и получить место в основном составе.
Мы отпустили Ника де Вриса, чтобы он развивался дальше. То же самое может случиться и с Миком – он может остаться в нашей команде, а может уйти куда-то ещё. Но он внесёт огромный вклад в работу команды, поскольку целый год активно управлял болидом нового поколения.
Мик провёл в Формуле-1 два года, он знает обо всех сложностях новых машин. Он надёжный молодой гонщик, поэтому мы определённо выиграли от того, что Мик присоединился к команде», — приводит слова Вольфа RacingNews365.
Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1:
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