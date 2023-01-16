«Если это клоунское шоу, то я клоун». Комментатор ответил Максу Ферстаппену

Телеведущий и комментатов Бен Констандурос прокомментировал недавнее заявление пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в адрес организаторов виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана». Напомним, Ферстаппен сказал, что больше не будет принимать в ней участие.



«Честно говоря, это просто смешно, какой-то цирк!» — помимо прочего, говорил Ферстаппен.



«Если это клоунское шоу, то я, а также мои трудолюбивые и преданные приятели, клоуны. Я горжусь тем, чего добилась команда «24 часов Ле-Мана». Да, у Макса всё пошло не так, ему не повезло, как и некоторым другим. Но это гонки. Однако так резко говорить о других и подпитывать общество негативом, являясь таким авторитетом в спорте, было неразумно. Это только вредит виртуальным гонкам», — написал Констандурос в соцсетях.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: