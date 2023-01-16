Мик Шумахер показал детскую фотографию с отцом

23-летний резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер разместил новый пост в социальных сетях, поделившись архивной фотографией, на которой он в детстве сидит на руках у своего отца, Михаэля Шумахера.
«Новое фото профиля», — подписал фотографию Мик.
Фото: twitter.com/SchumacherMick
Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения Михаэлем травмы головы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация о том, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
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