Сайнс: не скажу ни слова о новом болиде «Феррари», пока не увижу остальных на трассе

Испанский пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, что он в курсе, как развивается новый болид команды, но не станет разглашать информацию прежде времени.
«Конечно, я разговаривал с Фредом Вассером. Я следил за прогрессом новой машины в течение нескольких месяцев. Но я не скажу ни слова о машине, пока не увижу остальных на трассе», — приводит слова Сайнса GrandPrix.com
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Сайнс занял пятое место в общем зачёте пилотов. Его товарищ по команде, Шерль Леклер, был вторым. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Маркес по итогам прошлого сезона MotoGP был 13-м (113 очков). Чемпионом стал итальянец Франческо Баньяя (265 баллов).
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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