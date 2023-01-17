Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: не скажу ни слова о новом болиде «Феррари», пока не увижу остальных на трассе

Сайнс: не скажу ни слова о новом болиде «Феррари», пока не увижу остальных на трассе
Комментарии

Испанский пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, что он в курсе, как развивается новый болид команды, но не станет разглашать информацию прежде времени.

«Конечно, я разговаривал с Фредом Вассером. Я следил за прогрессом новой машины в течение нескольких месяцев. Но я не скажу ни слова о машине, пока не увижу остальных на трассе», — приводит слова Сайнса GrandPrix.com

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Сайнс занял пятое место в общем зачёте пилотов. Его товарищ по команде, Шерль Леклер, был вторым. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Маркес по итогам прошлого сезона MotoGP был 13-м (113 очков). Чемпионом стал итальянец Франческо Баньяя (265 баллов).

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023