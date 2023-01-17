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Марио Андретти: Формула-1 должна сказать: «Добро пожаловать, «Кадиллак»

Марио Андретти: Формула-1 должна сказать: «Добро пожаловать, «Кадиллак»
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказал мнение, что его команда хорошо вписалась бы в остальные гоночные коллективы, участвующие в Формуле-1.

«Формула-1 идеально вписывается в их стратегию. На самом деле Формула-1 должна сказать: «Добро пожаловать, «Кадиллак». Это может стать историческим моментом. ФИА уже задала нам много очень конкретных вопросов, и, к нашему полному удовлетворению, мы смогли ответить на все из них. Не думаю, что кто-нибудь смог бы осознать, если бы Формула-1 всё-таки отказала крупному американскому производителю. И если бы «Форд» тоже пришёл, это было бы мечтой», — приводит слова Андретти Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что Марио вместе с сыном объединили усилия с General Motors с целью прихода в «Королевские гонки». Говорилось, что гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».

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