«Одних только денег недостаточно». Култхард – о новых командах, желающих попасть в Ф-1
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард предупредил потенциальных новичков Формулы-1, что одних денег недостаточно, чтобы гарантировать себе успех в «Королевских гонках». Сейчас в Формуле-1 выступают десять команд.
«Посмотрим, что решат между собой руководящий орган и команды. Но прямо сейчас мы находимся в этой фазе, не так ли? Люди спорят по этому поводу. Для достижения успеха требуется много времени, много самоотдачи и много человеческих ресурсов. Одних только денег будет недостаточно», — приводит слова Култхарда PlanetF1.
Ранее чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказал мнение, что его команда хорошо бы вписалась в остальные гоночные коллективы, участвующие в Формуле-1.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
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