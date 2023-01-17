Вольф высказался о запрете ФИА по поводу политических заявлений среди пилотов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение ФИА запретить гонщикам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.

«Для начала нужно будет посмотреть, как этот запрет на самом деле будет работать. У меня нет сомнений в том, что ФИА хочет добиться конкретных результатов, а это правило нужно для того, чтобы пилоты отныне согласовывали свои с ФИА.

Я знаю, что каждый раз, когда президент ФИА Мохаммед бен Сулайем и Льюис Хэмилтон вступали в диалог, то всё заканчивалось на хорошей ноте. Так что у меня нет никаких сомнений в том, что когда они вновь сядут за стол и обсудят насущные вопросы, всё окажется не таким строгим и суровым, каким это кажется со стороны прямо сейчас», — приводит слова Вольфа Autosport.