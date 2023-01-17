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Вольф высказался о запрете ФИА по поводу политических заявлений среди пилотов

Вольф высказался о запрете ФИА по поводу политических заявлений среди пилотов
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение ФИА запретить гонщикам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.

«Для начала нужно будет посмотреть, как этот запрет на самом деле будет работать. У меня нет сомнений в том, что ФИА хочет добиться конкретных результатов, а это правило нужно для того, чтобы пилоты отныне согласовывали свои с ФИА.

Я знаю, что каждый раз, когда президент ФИА Мохаммед бен Сулайем и Льюис Хэмилтон вступали в диалог, то всё заканчивалось на хорошей ноте. Так что у меня нет никаких сомнений в том, что когда они вновь сядут за стол и обсудят насущные вопросы, всё окажется не таким строгим и суровым, каким это кажется со стороны прямо сейчас», — приводит слова Вольфа Autosport.

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