Зак Браун: Андретти сделал Формуле-1 очень убедительное предложение

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о желании Марио и Майкла Андретти попасть с Формулу-1, став 11-й командой.



«У имени Андретти очень богатая история в различных автоспортивных сериях. Мы являемся партнёрами в команде суперкаров Walkinshaw. Думаю, он сделал очень убедительное предложение. С тех пор, как пришёл «Хаас», у нас уже давно не было новой команды. Так что приятно видеть, что Формула-1 привлекает новые рынки, новые команды и новых спонсоров. Здорово, что они хотят приобщиться к спорту. И, полагаю, он собрал отличную команду», — приводит слова Брауна Formel1.de.

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Ранее бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард предупредил потенциальных новичков Формулы-1, что одних лишь денег недостаточно, чтобы гарантировать себе успех в «Королевских гонках».