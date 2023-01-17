Браун: «Макларен» планирует бороться за победу в чемпионате с сезона-2024

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о том, что британская команда планирует начать борьбу за победу в Формуле-1 уже в сезоне-2024.

«В следующем сезоне нас не будет в числе фаворитов, но начиная с сезона-2024 я планирую бороться за победу в чемпионате. Из-за состояния нашей инфраструктуры мы не сможем извлечь максимальную выгоду в 2024-м, поскольку аэродинамическая труба будет введена в эксплуатацию только в середине этого года.

Можно сказать, что в сезоне-2024 наш болид будет переходным. Так что окончательно мы сможем побороться за победу в 2025 году. Тогда у нас уже не будет никаких оправданий», — приводит слова Брауна RacingNews365.