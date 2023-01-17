«Феррари» всё-таки договорилась с ФИА насчёт регламента моторов Формулы-1 с 2026 года

После длительного спора с ФИА, в ходе которого «Феррари» могла заявить о своём праве вето, которым она не воспользовалась, высшее руководство итальянской команды подписало предварительное соглашение с руководящим органом о правилах по двигателям на 2026 год. Об этом сообщает Motorsport.

Подписав соглашение, «Феррари» тем самым отказалась от требования не считать «Ред Булл» новым мотористом., Австрийская команда сможет воспользоваться преимуществами, которые регламент на двигатели 2026 года предоставит тем, кто будет производить силовые агрегаты Формулы-1, включая инвестиции в размере $ 25 млн в течение трёх лет и большее количество часов на испытательном стенде для разработки.

Напомним, ранее «Феррари» была недовольна тем фактом, что «Ред Булл» считается новым поставщиком силовых установок, хотя по факту использует интеллектуальную собственность «Хонды».

По данным итальянских журналистов, «Феррари» всё же заставила ФИА пойти на некоторые уступки, однако пока неизвестно, в чём именно они выражаются.