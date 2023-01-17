Култхард высказался о шансах Риккардо вернуть место боевого пилота в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался об австралийце Даниэле Риккардо, который в новом сезоне «Королевских гонок» будет третьим пилотом «Ред Булл».



«Дэниэль был не там, где мы думали, он может быть – он просто не был похож на прежнего себя. Так что всё сводилось к его попыткам перестроиться. У него большая история с «Ред Булл» и он ушёл, чтобы попытаться добиться успеха в другом месте. Однако это не сработало, поэтому он вернулся в семью.



Если он сможет ментально перестроиться, как в то время, когда он добивался успеха, тогда у него должна возникнуть возможность вернуться. Если эта возможность не проявится, то, вероятно, его карьера завершится», — приводит слова Култхарда BBC.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле: