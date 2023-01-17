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Отмар Зафнауэр высказался о лазейках в правилах Формулы-1 об ограничении бюджета

Отмар Зафнауэр высказался о лазейках в правилах Формулы-1 об ограничении бюджета
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказал мнение, что крупные команды Формулы-1 находят лазейки в правилах об ограничении бюджета.

«Думаю, некоторые другие команды, более крупные команды, стремятся использовать или, по крайней мере, лучше понимать, где есть какие-то лазейки, с целью иметь большее количество сотрудников в рамках ограниченного бюджета.

Мы начали делать это. У нас есть группа, но она крошечная. Мы используем часть наших производственных ресурсов для изготовления таких компонентов, как заднее антикрыло, выполняем некоторые работы по компьютерному моделированию, но их не так много. Как я уже сказал, у нас два человека, а не сотни», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

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