Пэт Симондс: Формула-1 рада новым командам, но не хотелось бы повторения истории с HRT

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс прокомментировал возможность увеличить число команд, участвующих в чемпионате мира.



Ранее сообщалось, что «Андретти» в сотрудничестве с General Motors готовы присоединиться к Формуле-1.



«Я буду рад новым командам, нет ничего плохого в том, если у нас будет больше машин, но нам бы не хотелось возвращаться к истории с HRT в 2011 году. Сейчас Формула-1 очень успешна, и неудивительно, что люди стремятся сюда. За последние пять лет нам удалось превратить убыточный вид спорта в прибыльный.



Как болельщик я бы сказал, что 12 команд — идеальное количество. Действующие команды, конечно, всегда будут против прихода новых коллективов, потому что при делении призовых на 12 частей им будет доставаться меньше», — рассказал Симондс на пресс-конференции Autosport International.

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