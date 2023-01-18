Хэмилтон рассказал, какой проект ему приносит больше всего удовольствия

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о проекте, который приносит ему больше всего радости за пределами Формулы-1.

Британский пилот вместе со своей командой создал ряд инициатив за многообразие и инклюзивность среди детей.

«Больше всего я горжусь Миссией 44. У нас потенциально одна из самых разнообразных некоммерческих организаций, действующих в Великобритании, и я бывал в школах, видел, какое влияние это начинает оказывать, и я очень горжусь этим.

Я действительно чувствую, что живу ради своей цели, и чувствую, что это начинает приносить ощутимый и положительный эффект.



Мы начнём видеть больше равенства для маленьких детей и больше возможностей для детей из разных слоёв общества, поэтому я очень рад этому», — приводит слова Хэмилтона GPFans.