Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон рассказал, какой проект ему приносит больше всего удовольствия

Хэмилтон рассказал, какой проект ему приносит больше всего удовольствия
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о проекте, который приносит ему больше всего радости за пределами Формулы-1.

Британский пилот вместе со своей командой создал ряд инициатив за многообразие и инклюзивность среди детей.

«Больше всего я горжусь Миссией 44. У нас потенциально одна из самых разнообразных некоммерческих организаций, действующих в Великобритании, и я бывал в школах, видел, какое влияние это начинает оказывать, и я очень горжусь этим.

Я действительно чувствую, что живу ради своей цели, и чувствую, что это начинает приносить ощутимый и положительный эффект.

Мы начнём видеть больше равенства для маленьких детей и больше возможностей для детей из разных слоёв общества, поэтому я очень рад этому», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023