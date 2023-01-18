Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс на лыжах отправился в Альпы. Фото

Карлос Сайнс на лыжах отправился в Альпы. Фото
Комментарии

Испанский пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Сайнс показал, как отправился в итальянские Альпы.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Карлос занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. На счету Карлоса в 2021 году четыре подиума — одно второе и три третьих места. В 2022 году он занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков. Леклер был вторым (308 баллов). Чемпионом стал Макс Ферстаппен. В сезоне-2022 он набрал 454 очка.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

«Феррари» просрочила все дедлайны по участию в Ф-1 по новым правилам. Чем это грозит? «Феррари» просрочила все дедлайны по участию в Ф-1 по новым правилам. Чем это грозит?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023