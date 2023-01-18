Карлос Сайнс на лыжах отправился в Альпы. Фото

Испанский пилот итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Сайнс показал, как отправился в итальянские Альпы.
Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса
Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса
Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Карлос занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. На счету Карлоса в 2021 году четыре подиума — одно второе и три третьих места. В 2022 году он занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков. Леклер был вторым (308 баллов). Чемпионом стал Макс Ферстаппен. В сезоне-2022 он набрал 454 очка.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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