ФИА представила новую управленческую структуру Формулы-1

Руководство Формулы-1 объявило об изменениях в управленческой структуре чемпионата. Так, Николас Томбасис получил должность директора одноместных гоночных серий. В его обязанности будет входить контроль всех технических вопросов чемпионата.



Стив Нильсен получил пост спортивного директора. В его подчинении будут находиться гоночные директора. Тим Госс станет техническим директором, а Федерико Лоди – финансовым директором – ранее он занимал аналогичную должность в «Торо Россо». Франсуа Сикар займёт пост директора по стратегии и операционной деятельности Формулы-1.

Автоспорт: главные события 2023 года:

В пресс-службе Формулы-1 сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов.