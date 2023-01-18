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ФИА представила новую управленческую структуру Формулы-1

ФИА представила новую управленческую структуру Формулы-1
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Руководство Формулы-1 объявило об изменениях в управленческой структуре чемпионата. Так, Николас Томбасис получил должность директора одноместных гоночных серий. В его обязанности будет входить контроль всех технических вопросов чемпионата.

Стив Нильсен получил пост спортивного директора. В его подчинении будут находиться гоночные директора. Тим Госс станет техническим директором, а Федерико Лоди – финансовым директором – ранее он занимал аналогичную должность в «Торо Россо». Франсуа Сикар займёт пост директора по стратегии и операционной деятельности Формулы-1.

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В пресс-службе Формулы-1 сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов.

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