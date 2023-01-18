Шварцман больше не является членом Академии «Феррари»

«Феррари» опубликовала список участников своей Академии, в который не вошёл российский гонщик Роберт Шварцман.

Тем не менее, это не означает Шварцман покидает «Феррари». Ранее сообщалось, что он должен стать одним из двух резервных гонщиков команды.

По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

Напомним, недавно российско-израильский гонщик принял участие в тестах IndyCar в составе «Чип Ганасси Рейсинг». Роберт был быстрейшим. Шварцман проехал неофициальный лучший круг за 52,539 секунды. Россиянин опередил Стинга Рэя Робба из «Дэйл Койн Рейсинг» (52,584 с), пилота HMD Motorsports Indy NXT и пилота по развитию «Чип Ганасси Рейсинг» Киффина Симпсона (52,905 с), а также заводского пилота «Пенске» Дэйна Кэмерона на Chevy (53,364 с).