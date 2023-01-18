Норрис — о Риккардо: мы ненавидели, когда побеждали друг друга
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о бывшем товарище по команде, австралийце Даниэле Риккардо.
«Мы с Даниэлем довольно хорошо ладили. Мы с ним были идеальными конкурентами: мы ненавидели побеждать друг друга, но при этом ненавидели, когда один проигрывал другому. А вне трека мы очень уважали друг друга», — приводит слова Норриса GQ.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде австралийский пилот всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. В новом сезоне Даниэль будет третьим пилотом «Ред Булл».
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