Зак Браун назвал сильную и слабую стороны Норриса
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о гонщике своей команды Ландо Норрисе.
«Когда он впервые встретился с Фернандо Алонсо, то это выглядело как ещё один день в офисе. Я думаю, что именно за счёт спокойствия и хладнокровия он показывает такие стабильные результаты. Что меня расстраивает в Ландо? Он не раз опаздывал на пять минут. Если мы должны выехать в 8:00, то иногда [из-за Ландо] это случалось в 8:07. Но он определённо стал лучше», — приводит слова Брауна GQ.
В минувшем сезоне Формулы-1 Норрис занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 122 очка. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».
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