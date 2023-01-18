Названы прибавки в мощности моторов «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл» в сезоне-2023

Мощность силового агрегата итальянской команды Формулы-1 «Феррари» в предстоящем сезоне увеличится на 30 л.с. в сравнении с теми показателями, что были в прошлом сезоне. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что повышение мощности двигателя будет достигнуто вследствие увеличения надёжности работы различных узлов.

Кроме того, сообщается, что «Мерседес» благодаря работе над мотором может добиться повышения его мощности на 16 л.с., а «Ред Булл» — на 10 л.с. Издание также отметило, что в «Рено» сумели повысить надёжность двигателя внутреннего сгорания, но при этом прибавки мощности не добились.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Кубок конструкторов завоевал «Ред Булл», «Феррари» была второй, а «Мерседес» – третьим.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: