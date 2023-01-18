Марк Маркес: у Ферстаппена есть инстинкт убийцы

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес поделился мнением о двукратном чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Макс очень амбициозен, и мне это нравится. Конечно, он очень талантлив, и у него есть инстинкт убийцы. А если ты хочешь быть лучшим, тебе нужен инстинкт убийцы.
Лучшее качество Макса? Умение справляться с давлением в любой ситуации. Талантливых и быстрых гонщиков много, но в гонке, в борьбе справляться с давлением бывает непросто. Макс же делает это великолепно», — приводит слова Марка Маркеса GPFans.
Маркес является шестикратным чемпионом MotoGP. Напомним, Маркес получил перелом плеча в первой гонке сезона-2020, из-за чего пропустил оставшиеся гонки сезона, начало и конец 2021-го и значительную часть сезона-2022. Из-за травмы испанец перенёс четыре операции.
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