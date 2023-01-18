Гасли: когда ты работаешь над развитием карьеры, нужно быть прагматичным

Пилот «Альпин» Пьер Гасли объяснил свой переход из «Альфа Таури» во французскую команду.



«Когда ты работаешь над развитием карьеры, нужно быть прагматичным. Я знаю направление, в котором хочу двигаться, знаю, чего хочу достичь в Формуле-1. В такой ситуации нужно оставить эмоции в стороне и прагматично смотреть на вещи. Поэтому при принятии решения я руководствовался вопросом скорости, возможностью оказаться в подходящей команде, за рулем машины, которая позволит мне выступать лучше.



Я бы не сказал, что эмоции хоть как-то повлияли на моё решение. Конечно, я пообщался со всеми в команде – с инженерами, механиками. Эти люди были моей семьёй на протяжении карьеры в Формуле-1, я провёл с этими ребятами много времени», — приводит слова Гасли Autosport.