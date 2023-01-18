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Гасли: когда ты работаешь над развитием карьеры, нужно быть прагматичным

Гасли: когда ты работаешь над развитием карьеры, нужно быть прагматичным
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли объяснил свой переход из «Альфа Таури» во французскую команду.

«Когда ты работаешь над развитием карьеры, нужно быть прагматичным. Я знаю направление, в котором хочу двигаться, знаю, чего хочу достичь в Формуле-1. В такой ситуации нужно оставить эмоции в стороне и прагматично смотреть на вещи. Поэтому при принятии решения я руководствовался вопросом скорости, возможностью оказаться в подходящей команде, за рулем машины, которая позволит мне выступать лучше.

Я бы не сказал, что эмоции хоть как-то повлияли на моё решение. Конечно, я пообщался со всеми в команде – с инженерами, механиками. Эти люди были моей семьёй на протяжении карьеры в Формуле-1, я провёл с этими ребятами много времени», — приводит слова Гасли Autosport.

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