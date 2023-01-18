Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Машину «Джордан», на которой в Ф-1 дебютировал Михаэль Шумахер, снова выставили на продажу

Машину «Джордан», на которой в Ф-1 дебютировал Михаэль Шумахер, снова выставили на продажу
Комментарии

Машина «Джордан», на которой Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1, выставлена на продажу, сообщает Motor Sport Magazine.

Примечательно, что машину выставляют на продажу уже не в первый раз — в последний раз владелец этого болида сменился полтора года назад.

Болид будет продан на аукционе в Париже 2 февраля. Стоимость автомобиля оценивается от £ 1,2 млн до £ 1,75 млн.

Предыдущий владелец болида помог телеканалу Sky Sports снять документальный сюжет в Сильверстоуне, в котором за руль этого болида садился сын Михаэля Шумахера Мик.

Ранее на аукцион был выставлен болид «Феррари» образца 2003 года, на котором Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира. Стоимость «Феррари» оценивалась в сумму от $7,6 млн до $ 9,6.

Новость по теме
«Феррари», на которой Михаэль Шумахер выиграл шестой титул, выставлена на аукцион
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023