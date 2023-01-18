Машину «Джордан», на которой в Ф-1 дебютировал Михаэль Шумахер, снова выставили на продажу

Машина «Джордан», на которой Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1, выставлена на продажу, сообщает Motor Sport Magazine.



Примечательно, что машину выставляют на продажу уже не в первый раз — в последний раз владелец этого болида сменился полтора года назад.



Болид будет продан на аукционе в Париже 2 февраля. Стоимость автомобиля оценивается от £ 1,2 млн до £ 1,75 млн.



Предыдущий владелец болида помог телеканалу Sky Sports снять документальный сюжет в Сильверстоуне, в котором за руль этого болида садился сын Михаэля Шумахера Мик.



Ранее на аукцион был выставлен болид «Феррари» образца 2003 года, на котором Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира. Стоимость «Феррари» оценивалась в сумму от $7,6 млн до $ 9,6.

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